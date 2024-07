Calciomercato Tornano Sala e Coppola per Ionita c’è il Lecco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il mercato in uscita e in entrata continua a tenere banco a pochi giorni dal ritiro di Bormio. Ieri infatti la società nerazzurra ha ri-contrattualizzato due giocatori, facenti parte del gruppo squadra la scorsa stagione e che saranno portati in ritiro a Bormio. Si tratta di Mattia, centrocampista offensivo classe 2005, lo scorso anno all’esordio in prima squadra dopo una stagione in Primavera, ma anche Francesco, classe 2005, difensore centrale col vizio del gol. Arrivano entrambi dopo essersi svincolati dal Milan e dalla Juventus. Per loro un contratto triennale con opzione per il rinnovo per altri due anni, un classico ‘tre più due’ che il Pisa è solito fare in questi casi. Proseguono inoltre le trattative perMassimo Coda del Genoa, Gianluca Lapadula del Cagliari, ma anche per Zan Mejer della Cremonese, pupillo di Inzaghi.