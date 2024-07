Atletica Diamond League 2024 | a Montecarlo otto azzurri al via c’è Battocletti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Meeting Herculis è alle porte, con la serata regale dal Principato di Monaco in programma per venerdì. Al via della nona tappa della Wandasono attesi: Nardia, impegnata nei 5000, Lorenzo Simonelli, che darà spettacolo nei 110 ostacoli e Filippo Tortu, che parteciperà ai 200 metri nello stadio Louis II. Non mancheranno all’appello Luca Sito, iscritto nei 400, Catalin Tecuceanu negli 800 e Pietro Arese nei 1500, ma anche il saltatore in alto Stefano Sottile e l’astista Roberta Bruni. Non mancano rivali importanti nel Principato, con Holloway che è pronto a ripetersi nei 100hs dopo i Mondiali indoor di Glasgow, che gli erano valsi la medaglia d’oro. Nei 5000è pronta a sfidare l’etiope Aynadis Mebratu, rimasta però esclusa dai Giochi di Parigi