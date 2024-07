Arte | Rinascimento sul Lago

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il Garda è stato un crocevia fertilissimo di artisti fra Quattro e Cinquecento. Al museo di Riva un’esposizione li ha selezionati e raccolti. E ora li racconta. Quando, nominato da poco presidente del Mag, il museo dell’Alto Garda, incrociai in una delle tante escursioni padane Marco Tanzi, storico dell’cui mi legavano passioni e studi, dai pulpiti lombardi di Giovanni Antonio Piatti nel Duomo di Cremona al pittore errante Joannes Hispanus, da lui celebrato a Viadana, la sua idea di un «sul Garda», mi sembrò una coincidenza di destini fortunata. E un altro spazio che si apriva per la più completa conoscenza del. Sempre in attesa del «adriatico», la mostra da me pensata, in un percorso da Venezia a Terlizzi, passando per Ancona.