A qualcuno piace caldo

(Di giovedì 11 luglio 2024) La musica di New Orleans sbarca sulle rive del Sebino con tre rassegne che accenderanno l’estate bresciana a partire da metà luglio. Il primo appuntamento è “MontisolaManouche”, il raduno gipsy jazz che quest’anno si svolgerà dal 12 al 14: un itinerario musicale che vedrà ospiti italiani e internazionali esibirsi sull’isola lacustre più grande d’Italia, tra concerti, jam session e masterclass. La chiusura dell’evento è affidata alla POPular Folk Orchestra diretta da Mirko Casadei – figlio del “re del liscio” Raul Casadei – che porterà la sua Romagna sulla spiaggia Le Ere di Peschiera Maraglio. Sempre il 12 luglio prenderà il via la quarta edizione de “Le 2 Rive del Jazz”, articolata in sei appuntamenti itineranti tra le province di Bergamo e Brescia.