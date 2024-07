Wimbledon 2024 | programma orari e ordine di gioco giovedì 11 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ile l’didi11. Sui prati dei Championships è il giorno delle semifinali femminili e c’è grande trepidazione per Jasmine Paolini. L’azzurra aprirà le danze sul Centre Court alle 14.30 (ora italiana) contro la croata Donna Vekic e per continuare a sognare in grande. A seguire, la seconda semifinale che vedrà in campo la regina del 2022 Elena Rybakina opposta alla ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero 31 del tabellone femminile. CENTRE COURT Ore 14.30 – Vekic vs Paolini A seguire – Krejcikova vs Rybakinadi11SportFace. .