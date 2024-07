Via dei Velini incontro col Comune | Cartelloni adeguati e ristori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Disagi alla viabilità e problemi economici legati a chiusure e lavori: questi i temi al centro dell’di lunedì sera tra ile i negozianti di via dei. "L’è stato organizzato a seguito della missiva del 26 giugno con la quale chiedevamo un confronto con gli assessori di riferimento – spiega il moderatore dell’Gerardo Bove –. Gli assessori Marchiori, Laviano e Caldarelli hanno partecipato alla riunione, insieme a una sessantina di persone tra cui commercianti e qualche residente della zona. Tutto si è svolto nella massima serenità, pur con rammarico da parte dei negozianti e residenti". Un confronto partito dalla considerazione di punti cruciali per i commercianti. "Abbiamo chiesto dei chiarimenti su dei punti sollevati con una lettera di contestazione, che verteva sulle criticità da noi riscontrate: la mancata comunicazione degli interventi attuati e i disagi conseguenti; la necessità di trovare soluzioni alternative alle modalità di chiusura della strada (come un senso unico alternato); l’introduzione di unastica adeguata per evitare che le persone desistano nello scendere per la via, causando grandi disagi alle attività presenti; l’individuazione di soluzioni che possano andarealle esigenze dei commercianti dal punto di vista economico".