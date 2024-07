Un’estate da urlo | i film Horror più interessanti della stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dopo un 2023 abbastanza povero di sorprese, il 2024 si sta lentamente confermando come un anno ricco di pellicoleda scoprire. A conferma di una tendenza sempre più frequente negli ultimi anni di cinema, istanno trovando nell’estate un vero trampolino di lancio per campagne internazionali con Halloween all’orizzonte. In contrasto con le caldissime settimane di ottobre, la distribuzione estiva apre le porte a opportunità da non sottovalutare: con la giusta campagna alle spalle e il successo del passaparola, alcune pellicole potrebbero rimanere in palinsesto per l’intera. La novità di quest’anno sta in una serie di uscite consecutive che potrebbero davvero fare la differenza al box office: tra graditi ritorni e ambiziosi esperimenti, l’è più vivo che mai e sta esplorando nuove strade.