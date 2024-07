Traffico Roma del 10-07-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Luceverdedalla redazione completamente chiusa via Gregorio XI tra via Aurelia e via Michele Pironti per un incendio code sul Raccordo Anulare tra la Pontina è la Casilinaintenso sulla carreggiata esterna in quella interna code tra il Sant’Andrea e la via Salaria proseguendo via Nomentana Tiburtina sempre a causa delintenso e file sulla tangenziale est tra viale Tor di Quinto in via Salaria perintenso verso San Giovanni Sulla via Pontina CUD nelle due direzioni per un incendio di sterpaglie nello sparticentrale all’altezza di Montedoro code per incidente in via delle Capannelle all’altezza di via Lucreziana arte figlio è sempre per un incidente in via di Vermicino in prossimità di viaggiare per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito