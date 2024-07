Taylor Swift esce la biografia a tre giorni dal concerto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 - “non avrebbe mai dovuto diventare una cantautrice: avrebbe dovuto fare l'agente di cambio. I suoi genitori avevano addirittura scelto il suo nome di battesimo avendo in mente un percorso professionale”. È solo uno degli aneddoti di cui è piena “. La”, scritta dal giornalista inglese Chas Newkey Burden che, dopo aver esordito al primo posto nella classifica del New York Times,oggi, mercoledì 10 luglio, in Italia per HarperCollins. Il libro è il racconto della storia di una ragazza di provincia con un incredibile talento e determinazione, che già a 11 anni sapeva di volere diventare un'artista country e oggi è una megastar globale, tanto che la rivista Time l'ha proclamata “Persona dell'anno” nel 2023.