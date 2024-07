Strage di Erba nessun nuovo processo per Olindo e Rosa | confermato l’ergastolo per la coppia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ci sarà alcuna Brescia perRomano eBazzi, condannati in via definitiva per ladinella quale l’11 dicembre 2006 morirono quattro persone, tra cui un bambino di due anni. Lo hanno deciso oggi i giudici della Corte d’appello di Brescia, respingendo come inammissibili le richieste di revisione della sentenza presentate dai coniugi e dal sostituto procuratore di Milano Bruno Tarfusser.Romano eBazzi rimangono pertanto condannati al. Chi c’è in aula «Io ci spero davvero nella revisione», aveva commentato speranzoso l’uomo stamattina in una pausa dei lavori. A parlare dai corridoi del Tribunale erano stati in mattinata pure i figli di Mario Frigerio, unico sopravvissuto delladi, morto poi nel 2014, che fu teste principale nel