Scarnecchia fantasioso | Taremi Inter e non Milan? Causa tempo! Rischio rimpianto

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Manca davvero pochissimo all’ufficialità dell’per Mehdi, in passato desiderato anche dal. Robertospiega, secondo la suapretazione, il motivo per cui l’iraniano ha scelto una squadraese e non l’altra. GIUSTIFICAZIONE – Robertovenuto nella trasmissione “Microfono Aperto” di Radio Sportiva, si sofferma su Medhi, perso dale divenuto un nuovo rinforzo dell’. Così l’ex calciatore rossonero si espone sulla questione: «ha preferito fare la riserva all’piuttosto che il titolare al? A me sembra chesia d’accordo con l’da un pochino diprima rispetto al problema del. Secondo me è questo che ha inciso. Magari adessopotrebbe dire “A pensarci bene potevo aspettare un po’ e andar ala fare il titolare”.