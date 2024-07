Riaperto il Parco Dove Fu Ucciso Thomas | Presto una Targa in Sua Memoria

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Pescara - IlBaden Powell di via Raffaello a Pescara è statoal pubblico dopo essere stato chiuso a seguito del brutale omicidio di un ragazzo di 16 anni. La decisione di chiudere l'area verde era stata presa dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore uscente Gianni Santilli per evitare l'afflusso di curiosi nella zona adiacente, di proprietà di Rfi,si era verificato il tragico evento. Il sindaco Masci ha annunciato che ilè ora nuovamente accessibile ai cittadini e ha confermato l'intenzione di trasformare l'areaè avvenuto l'omicidio in uno spazio dedicato ai giovani e alle attività sportive. Durante un colloquio telefonico con i rappresentanti di Rfi, Masci ha ribadito questa richiesta e ha ricevuto un riscontro positivo sulla disponibilità a collaborare in tal senso.