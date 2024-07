Pentathlon tutti e 4 gli italiani avanzano alle semifinali degli Europei di Budapest

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ottime notizie per l’Italia dalla giornata odierna dei Campionati2024 dimoderno in corso di svolgimento a(Ungheria). Gli azzurri impegnati, infatti, hanno fatto percorso netto. Quattro su quattro nelle qualificazioni maschili e, quindi, hanno staccato il pass per la semifinale. Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Federico Alessandro (Aeronautica Militare) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) hanno superato brillantemente le rispettive qualificazioni. Nel Gruppo A la migliore prestazione ha portato la firma del padrone di casa Mihaly Koleszar con 1158 punti a braccetto con il britannico Ross Charlton e il nostro Giorgio Malan. Quarto un altro ungherese, Bence Demeter con 1154, mentre a quota 1153 troviamo l’ucraino Vladyslav Rydvanskyi con 1153.