Patetico Imbarazzante | il gesto di Mbappè a fine primo tempo che fa insorgere la Francia | Video

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Impegnatissimo sul lato politico nella battaglia contro Marine Le Pen, Kylian Mbappé ha scordato il calcio: i suoi europei in Germania sono stati un clamoroso flop, e anche nella partita che ha condannato laall'eliminazione, la semifinale con la Spagna, il fuoriclasse da poco passato al Real Madrid ha giocato semplicemente una partitaccia. Certo, la frattura al naso che ha rimediato alla prima partita può avere avuto un ruolo, ma il suo rendimento è stato clamorosamente sotto ai minimi accettabili. Già, contro le Furie Rosse Mbappé sembrava quasi non essere in campo. Tanto che moltissimi tifosi transalpini lo hanno pesantemente criticato sui social sia durante sia dopo la partita. In particolare, undell'attaccante ha scatenato la rabbia dei francesi: infatti ha scambiato la maglia con un avversario già all'intervallo trae secondo