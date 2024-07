L’assemblea dell’Abi Patuelli lancia la sfida | | Meno tasse sul risparmio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Parte dall’Europa, dai suoi valori e dalla necessità di completare l’Unione bancaria. Ma non rinuncia are la sua proposta al governo: è arrivato il momento di ridurre leche gravano sui risparmiatori. È un discorso a 360 gradi quello che Antonioscandisce nell’Auditorium della Tecnica a Roma, davanti a un parterre d’eccezione, con in prima fila il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. Perè il giorno della rielezione per acclamazione da parte del neoeletto Consiglio, riunito dopoannuale, che accoglie l’indicazione unanime formulata dal Comitato esecutivo. Ma è anche l’occasione per fare il punto sulla situazione dell’economia e del contributo che gli istituti di credito possono dare per la crescita del Paese.