Lady Godiva ha davvero cavalcato nuda?

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La Storia si compone, per sua stessa definizione, di fatti accertati. A rendere le sue pagine più interessanti, però, di tanto in tanto arrivano dei racconti non propriamente comprovati ma che, comunque, esercitano un fascino incredibile. Uno di questi è, senza alcun dubbio, quello die della sua cavalcataper salvare al popolo gravose tassazioni. Il fatto, però, sarà veramente accaduto oppure si tratta di pura leggenda? Ad oggi non è possibile dare una risposta effettiva, vista la mancanza di documentazioni. Condizione che farebbe pensare alla formulazione di un mito che nulla ha a che fare con la realtà. Anzi, alcuni storici pensano che si tratti proprio di u una leggenda, ideata dopo la morte della nobildonna, avvenuta tra il 1066 e il 1086, per dare credito a Coventry e dotarla di un mito riguardante la sua fondazione.