La sinistra italiana? No il clan della Marsigliese | accozzaglia disperata contro Meloni

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I tenori italianisi possono essenzialmente dividere in tre categorie: gli emuli, gli ultras e i redivivi. Tra i primi ci sono quelli che, di fronte ai sorprendenti risultati del secondo turno nelle elezioni legislative francesi, hanno vestito i panni dell'Avvocato di Gigi Proietti. Sono passati, cioè, dal voi perdete al noi vinciamo. Se il Rassemblement national avesse fatto il pieno di seggi si sarebbero affrettati a spiegare a tutti che un "modello" dicome quello italiano in Europa proprio non c'è. Ora siccome il Nuovo Fronte Popolare ha ribaltato i sondaggi, stanno spiegando a tutti che, in fondo in fondo, hanno vinto un po' anche loro e che bisogna importare l'francese pure da noi. Capovaro dell'arca progressista italica è il segretario Pd Elly Schlein che ha salutato così la sconfitta di Marine Le Pen: «Risultato straordinario per launita e una bella risposta di partecipazione.