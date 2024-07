Il nuovo vecchio James Rodriguez

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non è importante se succede al mattino in spiaggia, o di sera tardi in piazzetta sotto i filari di lampadine, mentre suona la musica: tutt’a un tratto, tra milioni di altri, il tuo sguardo torna a incrociarsi con il suo e i dieci anni che sono trascorsi, il tempo che ci ha messo la vita a sfilarti sotto i piedi, si fa pulviscolo, la consistenza di cui è fatta l’alba. Quell’amore profondo e viscerale, esploso d’estate, ispirato da movimenti sinuosi e morbide carezze: come hai fatto, a dimenticarlo? Le promesse dei vent’anni sono le promesse dei marinai, tanto piene di speranza quanto destinate alla disillusione. Trasferimenti in città lontane, legami tossici e sbagliati hanno finito per allontanarvi, contribuito a farvi perdere di vista: hai semplicemente pensato ad altro.