Fondi Coesione Iannone Fdi | Un flop la riunione di De Luca e Marino complimenti ai sindaci assenti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ stato unclamoroso la pagliacciata organizzata da De: erano presenti non più di 80mentre brillavano le assenze di oltre l’80% deicampani, a partire dal Sindaco di Napoli città. Un buon segnale che tantissimi non abbiano partecipato alle comiche di Stanlio e Ollio. Ladi ieri era una pagliacciata perché iper il completamento delle opere dei comuni erano già stati stabiliti con legge e tutti sapevano che nello stesso pomeriggio ci sarebbe stata la delibera del CIPESS. La stragrande maggioranza deicampani ha scelto di non farsi prendere in giro e di non mortificare la dignità istituzionale del proprio Ente. Decontinua a fare, anche con iniziative stupide e mal concepite, solo guerra politica personale sulla pelle dei cittadini mentresi dovrebbe dimettere da Presidente Regionale dell’Anci Campania per indegnità istituzionale”.