Festival delle Colline gran finale col concerto di Don Antonio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Prato, 10 luglio 2024 – Si avvicina ilper il, a ingresso libero alla Rocca di Carmignano. E nell’occasione Don(Sacri Cuori) presenterà il progetto “Trinidad”. Si tratta di undea ingresso libero nella meravigliosa Rocca di Carmignano per chiudere in bellezza il2024. ProtagonistaGramentieri, in arte Don, già leader dei Sacri Cuori, già al fianco di Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Hugo Race, Richard Buckner, Terry Lee Hale, Capossela e altri pesi massimi. Venerdì 12 luglio, alla Rocca di Carmignano (Prato), presenterà “Trinidad”, nuovo progetto che segna il suo ritorno alla musica strumentale. Sul palco una formazione aperta intorno a un'idea di collettivo minimo - Enrico Mao Bocchini alla batteria, Fabio Mazzini alle chitarre, Gianni Perinelli ai sassofoni ed elettronica - una stanza dalle pareti semoventi, con cui Donreinventa ogni sera un repertorio che va dai suoi dischi da solista a Sacri Cuori, toccando i punti cardinali di un suo immaginario personalissimo che intreccia soundtrack, blues, folklori apolidi, fino alla musica contemporanea e all'improvvisazione.