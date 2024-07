Fermana finalmente c’è la fumata bianca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il comunicato ufficiale della società, forse il più atteso, arriva allo scoccare delle ore 18. Sei semplici righe che portano via i dubbi in merito alla possibile non presenza in D della. "Lacomunica che nella giornata di oggi ha provveduto ad assolvere al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati presso la competente Lega per le mensilità di marzo, aprile, maggio 2024. Un passaggio propedeutico al completamento della richiesta di iscrizione al prossimo campionato di serie D che è giunto alla data ultima di presentazione della domanda il prossimo 12 luglio alle ore 18 quale termine perentorio". Tradotto: i tesserati hanno ricevuto gli stipendi dei tre mesi indicati, quelli fondamentali per andare poi a completare l’iter per la domanda di iscrizione alla serie D che scade esattamente alle 18 di venerdì.