Fedez bacia una ragazza mora l’inaspettata reazione di Piero Chiambretti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sarebbe finita la storia frae la modella francese Garance Authié, dato che il rapper è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Chi insieme a unatutt’ora misteriosa. Chi è lei? Sicuramente non un’amica, dato che è stato immortalato anche un bacio sulla bocca. I social del settimanale, nel condividere lo scatto, sono stati chiari: “, invece, lascia eraddoppia. Il rapper, che tra una esibizione e l’altra si rilassa in una masseria in Puglia in compagnia di Emis Killa, sembra avere già dimenticato la modella Garance Authié per una brunetta (anche lei giovanissima) bella e misteriosa con cui amoreggia a bordo piscina“. E ancora: “ha un nuovo flirt! Il rapper sembra aver già dimenticato la modella Garance, eccolo amoreggiare a bordo piscina con una brunetta bella e misteriosa“.