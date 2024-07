Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 10 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Altri due colpi per la Leonessa Montoro: ecco Carnevali e Bellucci. Pierantonelli, Vitali e CarbonariTreiese. Bomber RombiniVigor Castelfidardo al Montefano. Beldomenico chiude il mercato in entrataCameratese. Le conferme del Monsano: c’è anche capitan Piattella., estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Mercoledì 10Ore 09.00 – PRIMA– Karenn Onuorah è un nuovo giocatoreSampaolese – leggi qui Paolo Carnevali SECONDA– Paolo Carnevali e Manuel Bellucci sono due giocatoriLeonessa Montoro. Il centravanti filottranese nato nel 1998, ex Jesina e Filottranese nella passata stagione al Roverdicrè (Veneto) e il difensore classe 1994 ex Osimana, San Biagio e Fc Osimo rinforzano la squadra allenata da Francesco “Kekko” Fabrizi.