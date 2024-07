Bergamo incidente di fronte al casello dell’autostrada | tre feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Lovere.dialA4. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 luglio, poco dopo le 14 e ha coinvolte tre persone. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale di, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, una Mercedes e una Ford Fiesta si trovavano in prossimità della zona della Fiera, all’altezza dell’uscita per, quando sono rimaste coinvolte nello scontro. Al volante della Mercedes, un 85enne albanese residente a Piacenza e seduto accanto a lui un 60enne. L’uomo avrebbe urtato il guard rail, l’auto si sarebbe girata finendo addosso alla Fiesta guidata da un bresciano di 33 anni. A riportare le ferite più gravi il sessantenne. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Seriate e di Bonate Sotto, i vigili del fuoco die la polizia locale di, che ha chiuso una delle corsie.