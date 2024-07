Atalanta primo giorno di lavoro | de Roon Koopmeiners Zaniolo e Scalvini a parte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’dà il via alla propria preparazione in vista della prossima stagione. Neldial Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia ci sono quattro giocatori della Dea alle prese con i recuperi da infortuni. Hanno lavorato individualmente, infatti, gli olandesi Marteen de(lesione muscolo fasciale die secondo grado al bicipite femorale sinistro nella finale di Coppa Italia) e Teun, infortunatosi alla regione adduttoria nel riscaldamento dell’amichevole Olanda-Islanda dello scorso 10 giugno. Non hanno fattodell’Europeo Giorgioe il nuovo acquisto Nicolò: ilè alle prese con le terapie dopo la rottura del crociato sinistro, l’attaccante ex Roma è in fase di recupero dalla rottura del quinto metatarso del piede sinistro e dovrebbe rientrare indicativamente intorno al 20 luglio.