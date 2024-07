Aggredisce la moglie davanti ai figli piccoli | bimba sotto choc portata in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 luglio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 36enne romano, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro familiari nei confronti della. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti in zona Tor Vergata, dove un uomo, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, aveva aggredito la, una donna di 36 anni di origine peruviana. L’aggressione è avvenuta alla presenza deiminorenni della coppia, uno di pochi mesi e l’altra di anni 10 che, è stata traspresso l’pediatrico Bambin Gesù in quanto in stato dia seguito del violento litigio al quale aveva assistito. Anche la donna/madre ha fatto ricorso alle cure mediche dei sanitari, presso il Policlinico Tor Vergata, mentre il marito è stato tradotto dai Carabinieri della Stazione di Tor Vergata presso la Casa Circondariale di Regina Coeli.