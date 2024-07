AcquaZen il primo evento internazionale della start-up di Ponsacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – A poco più di quattro mesi dall'inaugurazionesua base operativa a, Swimprove, vincitrice del XVII Premio Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa, realtà innovativa e all'avanguardia specializzata nella realizzazione di programmi di allenamento di nuoto online, stringe un accordo di collaborazione con l'imprenditore Guido Martinetti, co-fondatore di Grom, azienda leader a livello mondiale nella produzione di gelati. Una partnership che si concretizza con la realizzazione di undi rilievo. “Unimmersivo dove il nuoto sarà la chiave per vivere un'esperienza unica dal 28 al 30 agosto, nella cornice del Le Marne Relais, in Piemonte, nelle splendide colline tra Langhe e Monferrato, tenuta di lusso di proprietà di Guido Martinetti” racconta Marco Rossi, titolare insieme a Mattia Torrioni di Swimprove, che gestisce con Luca Sardi e Lorenzo Ventavoli, “Avanguardia, esclusività e passione: questi sono gli ideali che da sempre rappresentano Swimprove e che adesso, possiamo unire in un qualcosa di mai visto prima.