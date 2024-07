Wimbledon malore per Sinner nel terzo set | si ferma e intervengono i medici Il match riprende dopo 10 minuti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024)aver vinto al tie break al primo set, nel secondo Jannikha iniziato ad abbassare vistosamente il ritmo fino ad accusare alcuni problemi fisici che lo hanno costretto arsi nel, sul risultato 7-6, 4-6, 1-2 per il russo Daniil Medvedev durante i quarti di finale diha avuto un, forse dovuto a un calo di pressione. Si è seduto a bordo campo e ha chiesto l’intervento dei, che lo hanno assistito.poco è sceso negli spogliatoi e per diecila partita è stata interrotta. Poi il campione italiano è tornato in campo, senza fare ulteriori cenni alla panchina, e ilè ripreso. Dai primi scambi è chiaro che il 22enne non si è ripreso del tutto e sta adattando il gioco alle sue condizioni fisiche cercando di evitare il palleggio prolungato.