Visnadi | Kim-Inter? Come Lukaku tre anni fa! C’è un affare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) In questi giorni fra le voci di mercato sull’c’è quella riguardante Kim, difensore del Bayern Monaco nel 2022-2023 al Napoli. Il giornalistaha dato buone possibilità di rilancio per il sudcoreano: ecco il suo pensiero da Radio Radio. NOME IN DIFESA – Anche se in Germania ieri è stata smentita questa voce, fra i difensori accostati all’figura anche Kim Min-jae del Bayern Monaco. Un’opzione che convince Gi: «Sarebbe utile? Sì. Un difensoreKim servirebbe a tutti, questo è fuori di dubbio. Se l’lo prende fa veramente un balzo in avanti, un miglioramento notevolissimo. E se davvero l’riesce a vincere questa corsa a prendere lo “scarto”, che è una brutta parola, di un grande club si dimostra ancora bravissima.