Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 11:30 (Di martedì 9 luglio 2024) Viabilità 9 LUGLIO 2024 ORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO UN INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO CASILINA E LO SVINCOLO APPIA INFINE PER I CANTIERI IN CORSO RICORDIAMO CHE SU VIA PONTINA CONTINUANO FINO AL 19 LUGLIO GLI INTERVENTI SUI CARTELLI PUBBLICITARI TRE Roma E TERRACINA. PREVISTO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON IL LIMITE DI VELOCITA A 50 KM ORARI IN CORRISPONDENZA DELLE LAVORAZIONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 10:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE SI STA NORMALIZZANDO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA APPIA IN ESTERNA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA NOMENTANA PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E VIA CRISTOFORO COLOMBO INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGITA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E AURELIA E PROSEGUENDO TRA VIA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI ARANOVA IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2024 ore 09:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 9 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA PONTINA AL MOMENTO CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI RUTULI E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA DOVUTE ANCHE A UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI VIA TUSCOLANA ANDANDO AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGITA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E PROSEGUENDO TRA CASAL DEL MARMO E VIA AURELIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTOMACCIO E LA TANGENZIAL EST IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE CODE SU VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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