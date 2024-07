Trascinato dal torrente in piena 17enne disperso in Valmasino | l’allarme dato dagli amici

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Un tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Cataeggio, in, provincia di Sondrio, dove unè statodalla corrente delMasino, ingrossato a causa del maltempo che ha recentemente colpito la zona.è stato lanciatoche erano con lui, riuscendo a trarre in salvo un altro ragazzo prima che anch’egli venisse travolto dalla forza dell’acqua. Sul luogo dell’incidente sono in corso le operazioni di ricerca, condotte dai vigili del fuoco, dal soccorso alpino e dai sanitari del 118. Tre elicotteri sono stati mobilitati per supportare le operazioni di soccorso, insieme al nucleo dei vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori e ai mezzi Areu provenienti da Sondrio e Brescia.