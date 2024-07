Toyota in Giappone pizze e croissant si fanno col forno a idrogeno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Provate a immaginare di essere fra le strade del centro storico di Napoli, al tramonto di una serata di settembre. È quasi ora di cena e le passeggiate fra Piazza del Plebiscito e Spaccanapoli vi hanno fatto venire un certo languorino. La gola strilla con tutta se stessa alla coscienza che vuole, anzi, esige una pizza. Una pizza napoletana. Passeggiando su via Chiaia, vi si para davanti laria “Da Antonio,”. Sì, avete letto bene: il tradizionalissimoa legna ha ceduto il posto a uno a. E chissà che quella che avete appena letto non sia una premonizione di ciò che potrebbe accadere fra qualche anno, in ossequio alla causa ambientale. Sembra fantascienza, vero? Invece, in, per, è già realtà: il colosso dell’auto nipponico, infatti, ha creato il primoin pietra al mondo alimentato a