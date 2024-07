Stellantis crolla la produzione di auto in Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)ladiinper, con picchi negativi negli stabilimenti di Mirafiori e Melfi. E il ministro delle Imprese Adolfo Urso annuncia: "O aumentate lao gli incentivi saranno destinati in altro modo". Un primo semestre nero per la holding degli Ellkan che si chiude con un calo del 25,2%. Ma le percentuali peggiori arrivano dal Piemonte e dalla Basilicata. A Torino infatti, sponda Mirafiori, lascende del 63% rispetto al 2023, con perdite sulla 500 elettrica che non riesce più a compensare il continuo calo delle Maserati. Il tutto a pochi giorni dall’annuncio della chiusura dello stabilimento dal 15 luglio al 4 agosto. Chi invece ha tirato giù le serrande già ieri, fino a venerdì, è il punto didi Melfi, in provincia di Potenza, con un calo semestrale del 57,6%.