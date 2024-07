Milano decade l’accusa di rapina per Baby Gang | pena dimezzata a 2 anni e 9 mesi per la rissa tra trapper in corso Como

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Colpevoli sì, ma non del reato di ratina. La Corte d’Appello diha rivisto al ribasso le pene per Mohamed Lamine Saida, detto Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, in arteper la sparatoria didel luglio 2022. I duesono stati condannati in appello rispettivamente a 4e 6e a 2e 9. In primo grado le pene stabilite con rito abbreviato ammontavano rispettivamente a 6e 4e 5e 2: perin particolare dunque larisulta quasi. Per lui è infatti caduta in appellodiai ddei due senegalesi rimasti feriti nella sparatoria avvenuta la notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville a. «Non ha commesso il fatto», per i giudici della terza sezionele della Corte d’Appello (giudici Peragallo-Puccinelli-Gargiulo).