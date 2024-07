Mesagne | regolamentazione della movida provvedimento che può essere di esempio In vigore fino al 15 settembre

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Musicaall’una di notte. Divieto di vendita di lattine e bevande da asporto dopo le dieci di sera salvo che non sia al banco o nei dehors. L’accordo è stato trovato da amministrazione comunale e gestori dei locali. Aè stato preso unche può ritenersi di, per la gestioneestiva. Tanto che se ne è occupato il tg regionale Rai. —– Scrive Toni Mattarrelli, sindaco di, tutti d’accordo. La stagione estiva è cominciata sotto i migliori auspici, un grande flusso di avventori e turisti popola la nostra città. Quest’anno, però, con qualche regola in più per mantenere un clima sereno tra chi abita nel centro storico e chi vuole goderselo nelle ore serali e notturne. L'articoloche puòdi Inal 15 proviene da Noi Notizie.