Luna Sports Academy in estasi | due ori con Alessio Pergilli e Alice Sorcionovo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024)di Senigallia sesto in Italia su ben 79 società ai campionati italiani di pattinaggio su pista conclusisi domenica a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Luca Bernacchia e Michele Santarelli hanno portato 16 atleti tra le categorie Allievi, Junior e Senior. Due ori per i senigalliesi: li centrano nella prima giornata di gare, venerdì,Piergili nel giro ad atleti contrapposti Senior esabato nella 500 metri sprint Senior femminile.è arrivata anche terza nel giro ad atleti contrapposti, la stessa specialità dove Piergigli, suo compagno di squadra, si è laureato campione italiano. Per lei quello nei 500 metri sprint è stato invece il primo titolo italiano tra i grandi, dopo i tanti trionfi nelle categorie giovanili.