L’astrattismo di Hofmann Tour guidato con Bolpagni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Ultimi giorni di apertura per la mostra “Ottoartista europeo: dal Bauhaus all’Italia” allestita alla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca e visitabile fino a domenica 14 luglio, con orario 11-19 dal martedì alla domenica. Domani alle 18 è prevista una nuova speciale visita guidata gratuita condotta dal direttore Paolo, co-curatore della mostra insieme con Giovanni Battista Martini. Per partecipare basterà presentarsi entro le ore 17.45 e acquistare il biglietto d’ingresso (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuità per alcune categorie; per informazioni, tel. 0583 467205). L’esposizione offre l’opportunità unica di approfondiree il Bauhaus attraverso le opere di un artista la cui vicenda ha percorso buona parte del Novecento.