La tragedia a Pesaro | addio a Manfredi Sinistrario

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Un colpo di pistola al cuore. Ieri sera si è ucciso nella sua casa del Boncio, trae Gabicce,. Aveva 72 anni. E’ stato per anni, assieme al padre ed al fratello Giorgio, uno dei più importanti e conosciuti concessionari di auto, non solo della provincia.lascia la moglie Anna ed il figlio Eugenio oltre al fratello Giorgio. Sul posto ambulanze e carabinieri. Sconosciute le ragioni del gesto perché non ha lasciato biglietti. .