Il concorso stimola a lavorare bene

(Di martedì 9 luglio 2024) Franca Carella di Moka Rica, ci sveli il premio alle vincitrici del. "Abbiamo scelto come primo premio una macchina per il caffè a cialde, come secondo e terzo premio ci saranno delle moka con cui si può fare il caffè con le cialde o con la polvere e assieme a questi premi forniremo del caffè". Lei è cresciuta in un mondo di caffè "Da piccola facevo i compiti sui sacchi di caffè. Sono figlia d’arte, quando sono nata mio padre aveva già la torrefazione. Gli piaceva sperimentare e provare. Sono cresciuta in mezzo ai profumi e all’aroma del caffè. Sono cresciuta con il pensiero che la qualità è la caratteristica più importante per il caffè e in tutti questi anni ci siamo impegnati per mantenere lo standard qualitativo e per realizzare un buon prodotto".