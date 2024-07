Il big degli aspirapolvere Dyson licenzia un dipendente su quattro in Gran Bretagna La concorrenza è feroce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ondata dimenti alla britannica, celebre marchio di. Circa mille posti di lavoro verranno tagliati in, unsurimarrà a casa. La decisione si inquadra in un piano di ristrutturazione globale che riguarderà anche altre fabbriche in giro per il mondo, dove in totale il gruppo conta 15mila addetti (la piccola filiale italiana ha solo 230 addetti, ndr). L’obiettivo dichiarato è “tagliare i costi” per far fronte all’intensificazione di “di unasui mercati mondiali”, come ha affermato Hanno Kirner, amministratore delegato dell’azienda. Il mercato piùde diè l’Asia, dove l’azienda compete con i rivali locali che spesso realizzano prodotti dall’aspetto simili poco dopo l’immissione sul mercato di quelli del produttore inglese.