Festival a Bellosguardo Enogastronomia e arte

(Di martedì 9 luglio 2024) Taglio del nastro per la prima edizione del B.ART, in programma sabato 13 e domenica 14 luglio dalle 17 in poi al circuito di. All’interno del parco si terrà una kermesse dedicata alla birra e all’, degustazioni, musica e tanto altro. Sono questi gli ingredienti giusti per trascorrere un insolito weekend con protagonista la pianta del luppolo. In particolare saranno trattati i temi della birra artigianale e della gastronomia a filiera corta, con grande attenzione ai prodotti locali. La presenza dei produttori stessi accompagnerà il pubblico presente in una fruizione consapevole delle loro produzioni. Oltre agli stand dedicati allalocale, saranno presenti anche momenti dedicati alla degustazione guidata, a cene a tema "birra e territorio" e alla musica dal vivo con artisti della zona.