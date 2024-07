Ex massone anti Israele che scatena le piazze | il pericolo dell' estremista Melenchon

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Per quanto puoi reprimere, soffocare, limitare, lui è sempre lì, un geyser pronto ad affiorare in superficie, espettorando ideologia ed estremismo. Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insourmise e cardine più solido del Nuovo Fronte Popolare uscito dalle elezioni legislative con il maggior numero di seggi. Rafforzare il ventricolo riformista è un percorso arduo per il volenteroso Raphael Glucksmann, che comunque ha avuto il merito di ridare ossigeno alla tradizione socialista. La locomotiva del convoglio di sinistra è presidiata da quel leader radicale che in quanto tale non ha spazi d'ombra nella sua identità. È tutto assolutamente chiaro:israeliano, affine ai regimi di quest'epoca come Cina e Venezuela. Poco importa mandare in tv, al confronto con i giovanissimi Attal e Bara, il meno impattante Bompard nella fase precedente al primo turno.