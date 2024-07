Brembate mamma e due figli di 1 e 7 anni investiti mentre attraversano la strada | la donna è grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024)incidente nel pomeriggio di martedì (9 luglio) in via Vittorio Veneto a. L’allarme è scattato attorno alle 17.15, quando una Opel Zafira avrebbe travolto unache stava attraversando lainsieme ai duedi 1 e 7. Immediata la richiesta di soccorso: laal volante dell’auto, G.P., classe 1962, illesa, ha riferito di non essersi accorta di nulla e di essersi ritrovata improvvisamente lasul cofano. Ad avere la peggio K.E.M., una ragazza di 31di origine marocchina, ricoverata in codice rosso – ovvero massima gravità – all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico. Trasportati in codice giallo al Papa GiovXXIII, invece, i due bimbi: il più piccolo, a quanto pare, si trovava all’interno del passeggino e non avrebbe riportato traumi evidenti; il più grande è stato portato via in codice giallo con una ferita alla testa e alla mano.