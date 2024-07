Ange Capuozzo | Sono tifosissimo del Napoli ho visto tanti video di Maradona Cormezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Carmelo Prestisimone per il Corriere del Mezzogiorno intervista oggiè nato 25 anni fa a Le Pont-de-Claix, vicino Grenoble in Francia a 250 km da Torino. Le sue radici perònapoletane a tutti gli effetti e infatti 6 anni fa per il suo retaggio vesuviano ha scelto di giocare con la nazionale italiana di rugby preferendola proprio a quella francese. «I miei nonni Giovanni e Iolanda erano dell’Arenella e durante la seconda guerra mondiale sitrasferiti in Francia. Erano dei guantai. Mio padre Franck è francese, cresciuto a Grenoble. Da piccolo ho sempre preso spunto ed assorbito i suoi atteggiamenti molto italiani. Ascoltavo canzoni italiane e napoletane. Mi piaceva l’atmosfera che quelle melodie trasmettevano. Ecco perché ho questo slancio verso la città» Durante i suoi trionfi, anche in occasione dell’ultimo scudetto in Francia, ha vestito la maglia del