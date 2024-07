Accuse di favoreggiamento non è lui l’ideatore | rilasciato uno dei tre sospettati nel caso di ricatto alla famiglia Schumacher

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Emergono nuovi dettagli nelle indagini sulai danni della. Come riportato dal quotidiano tedesco Frankfuerter Allgemeine Zeitung, è tornato in libertà uno dei tre accusati di tentatonei confronti dei parenti dell’ex campione di F1. “Lo accusiamo solo di, probabilmente non èdel crimine” ha dichiarato il pubblico ministero Wolf-Tilman Baumert. Il 30enne è statodopo aver pagato una cauzione pari a 10.000 euro: l’uomo, inoltre, ha dovuto consegnare il proprio passaporto nelle mani della polizia.: le indagini Continuano le indagini riguardo ai tentativi diche stanno colpendo ladi Michael. L’indagine, inizialmente descritta come “undia danno di una celebrità”, ha rivelato dettagli scioccanti: nelle scorse settimane erano stati effettuati i primi arresti.