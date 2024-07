Un bagno con gli amici diventa un incubo | Jack si tuffa batte la testa e finisce in stato vegetativo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il 15enneDolan non si riprenderà più dopo il tragico incidente avvenuto il 23 giugno nel Kent, a sud di Londra. Durante una giornata al mare con glisi èto dal molo, ma ha battuto laprima di entrare in acqua. Glilo hanno prontamente soccorso, maera già privo di sensi quando ètirato fuori dall’acqua.immediatamente trasportato al King’s College Hospital, dove èsottoposto a risonanza magnetica. I risultati hanno mostrato gravi danni al cervello, lasciando il ragazzo in unopermanente. Nonostante il tronco encefalico mostri segni di attività eriesca a respirare autonomamente, i medici hanno comunicato alla famiglia che la sua aspettativa di vita varia da poche settimane a un massimo di tre anni.