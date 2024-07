Terza Categoria L’Atletico 2008 riparte tra certezze e novità

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo aver chiuso lo scorso campionato al quarto posto, rinnova l’ossatura della squadra ed aggiunge 7 pedine importanti per il confermatissimo mister Simone Sbaffo Filottrano, 8 luglio 2024 – Aria di calciomercato per, che si prepara al prossimo campionato diconfermando gran parte della rosa che lo scorso anno ha raggiunto un sorprendente 4ºposto nel girone D e rinforzando con 7 nuovi innesti una squadra che quest’anno punta alla qualificazione ai playoff, centrati anche nella stagione da poco conclusa ma non disputati a causa della differenza di punti con il Villa Musone arrivato terzo, per provare una storica promozione in Seconda. La società filottranese, che pone come obiettivo la crescita e la valorizzazione dei propri talenti locali, ha ribadito la piena fiducia a mister Simone Sbaffo, che avrà il compito di gestire al meglio la rosa che il presidente Giuliano Baldezzi e la società stanno costruendo, pronti a cogliere altre nuove opportunità offerte dal calciomercato.