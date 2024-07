Spagna e Francia si giocano la finale a Euro2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il pastone, nel linguaggio giornalistico, è – dice la Treccani – un “servizio che riporta i fatti politici del giorno insieme con dichiarazioni e informazioni”. Per ogni giorno dell’Europeo di Germania, dall’esordio fino alla, qui ci saranno i fatti del giorno. Quelli seri e quelli no. Quelli del campo, quelli degli spalti, quello che c’è intorno. Questo, insomma, è il Pastone Tedesco. Il punto. Per il campo bisogna aspettare domani. Arriva, la prima semi. Arriva la prima finalista. Un giorno in più di attesa, poi Olanda-Inghilterra. Domani perché il calcio si riprenda il suo spazio, mentre ora è tempo del contorno, che è anche ciò che rende un Europeo un evento. Ma resta una domanda, in questo torneo senza guizzi: il calcio si riprenderà davvero il suo spazio? Avanti, su: dopo 48 partite almeno tre divertenti ce le meritiamo.