Revoca accreditamenti per l’Osmairm di Martina Franca | sindacato su assistenza ai pazienti e tutela dei lavoratori Fials Taranto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) La situazione è in questi termini. Oggertdella questione è il piano terra del polo riabilitativo Osmairm di, la parte ambulatoriale che è in convenzione. Stando a ricostruzioni della vicenda ladell’accreditamento è in corso come la richiesta di un risarcimento da tre milioni di euro. Naturalmente i responsabili del gruppo della riabilitazione non stanno con le mani in mano per rivendicare quella che ritengono una giusta condotta. La questione pratica allarma, oltre ai, centinaia di famiglie del territorio. Anche per prestazioni riguardanti bambini. Quell’ambulatorio chiude, resta aperto? Urge una comunicazione ufficiale da parte di chi ne abbia titolo. —– Di seguito un comunicato diffuso da: “Una notizia che suona come un fulmine a ciel sereno su uno dei poli riabilitativi delquello delladegliappresa purtroppo solo ieri tramite la stampa”, è questo il primo commento a caldo del Segretario Generale della, Emiliano Messina.