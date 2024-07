Pioggia di sabbia in Emilia Romagna | ecco quando il cielo torna giallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 – Ancoradiin. “Ieri c’è stato un altro evento, ma di portata minore rispetto agli altri due registrati nell’ultimo mese. Molto probabilmente ce ne sarà uno nuovo, non immediato: verso la fine della settimana. È prematuro fare congetture e dire fin d’ora di che entità sarà”. Questo per il ritorno dell’anticiclone africano. Ildell'durante la tempesta di"Le masse d’aria arrivano dal Nord Africa” A parlare è il meteorologo, presidente Ampro (Associazione meteo professionisti) e consulente Agenzia Italia Meteo Pierluigi Randi, che aggiunge: “Nel periodo primaverile-estivo si tratta un fenomeno comune per le masse d’aria dal deserto del Sahara, dal Nord Africa”.